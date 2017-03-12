Бердых и Кольшрайбер пробились в третий раунд Индиан-Уэллса

Чех(13) вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде он обыграл американца Бьорна Фрэтэнджело (WC) — 7:6 (7:4), 6:4. Поединок продолжался 1 час 47 минут. Бердых выполнил 13 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейковых шанса из 14. Следующим соперником Томаша будет японец Йосихито Нисиока (LL).Также в третий круг вышел немец(28). В матче второго раунда он встречался с украинцем Александром Долгополовым. Долгополов выиграл первый сет на тай-брейке, однако при счёте 1:1 во второй партии отказался от продолжения борьбы. За место в четвёртом круге Кольшрайбер сразится с победителем пары Станислас Вавринка (Швейцария, 3) — Паоло Лоренци (Италия).