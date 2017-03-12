Радваньска стала участницей третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (6) успешно преодолела барьер второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе. За выход в третий раунд Радваньска встречалась с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (Q) и победила в двух сетах — 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету Радваньской 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Соррибес-Тормо 5 раз ошиблась на подаче и использовала 1 брейковый шанс из 5. За место в четвёртом круге Радваньска сыграет с китаянкой Пэн Шуай (Q), которая во втором раунде обыграла хорватку Ану Конюх (31) — 6:4, 6:2.
Также в третий круг турнира вышли француженка Кристина Младенович (28) и немка Юлия Гёргес.