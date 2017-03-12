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Вавринка: рад своей первой победе с Открытого чемпионата Австралии

12 марта 2017, воскресенье. 09:22. Теннис
Швейцарец Станислас Вавринка, победивший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе итальянца Паоло Лоренци со счётом 6:3, 6:4, признался, что остался доволен своей игрой в дебютном поединке.

«Думаю, у меня были некоторые подъёмы и спады по ходу встречи, но в целом я чувствовал себя хорошо. Это моя первая победа с Открытого чемпионата Австралии, уже прошло много времени, так что я рад снова чувствовать себя комфортно на корте. Для первого матча я сыграл отлично.

Обычно я не лучшим образом выступаю на «Мастерсах-1000», но надеюсь, что смогу показать хороший результат здесь», — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.
Источник: ATP Сообщить об ошибке
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Станислас Вавринка
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