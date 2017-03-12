Филипп Кольшрайбер одержал 400-ю победу в карьере

Немец Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе. Его соперник по второму кругу украинец Александр Долгополов выиграл первый сет на тай-брейке, однако при счёте 1:1 во второй партии отказался от продолжения борьбы. Для Филиппа эта победа стала 400-й в карьере на турнирах АТР. Он стал третьим представителем Германии после Бориса Беккера и Томми Хааса, которому покорилось данное достижение.
«Конечно, я рад, хотя это показывает, что я уже достаточно старый и так долго играю в АТР. Надеюсь, у меня будет шанс добраться до отметки в 500 побед.
Я выиграл подавляющее большинство матчей без снятия соперника, а тут Александр отказался от продолжения борьбы. Это странная ситуация. Я видел, что он не может двигаться на 100 %, но не знал, насколько всё серьёзно. Я не показал свой лучший теннис, но сражался и навязывал борьбу», — приводит слова Кольшрайбера официальный сайт АТР.