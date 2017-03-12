Поспишил: победа над Марреем — один из самых значимых моментов в карьере

Канадец Вашек Поспишил поделился эмоциями от победы над британцем Энди Марреем со счётом 6:4, 7:6 (7:5) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе.
«Если бы мне надо было выбрать несколько самых значимых моментов в карьере, то победа над Марреем, безусловно, один из них. Победа над первой ракеткой мира, тем более над таким сильным и титулованным игроком, как Маррей, — это просто удивительно.
Конечно, по ходу матча в голову приходили разные мысли, особенно во втором сете. Не каждый день вы можете победить лидера рейтинга. Я старался не отвлекаться на это и придерживался плана на игру. К счастью, всё получилось», — приводит слова Поспишила официальный сайт АТР.