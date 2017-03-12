Федерер ответил на вопросы детей на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе

Более 50 учащихся начальной школы Джеральда Форда посетили с экскурсией теннисный центр в Индиан-Уэллсе и приняли участие в пресс-конференции 18-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» швейцарца. Каждый ребёнок мог задать 35-летнему уроженцу Базеля любой интересующий его вопрос.В частности, Роджера спросили о любимом движении на корте, домашних животных, предпочтениях в еде на завтрак, победном танцем. В завершении общения с детьми Федерер принял участие в групповых отжиманиях.