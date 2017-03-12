Халеп: не ожидала от себя такой хорошей игры в первом матче в Индиан-Уэллсе

Румынка Симона Халеп, переигравшая во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе хорватку Донну Векич со счётом 6:4, 6:1, выразила удовлетворение от игры в своём стартовом матче.
«Это был отличный матч. Честно говоря, я не ожидала от себя такой хорошей игры, потому что трудно возвращаться на корт после 4-5 недель вне игры. Я не давила на себя никакими ожиданиями, а просто хотела выйти на корт и попробовать найти свой ритм. Я сделала это здорово и могу гордиться собой», — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.