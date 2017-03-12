В. Уильямс: в матче с Янкович не получалось делать всё, что я хотела

Американка Винус Уильямс после победы над сербкой Еленой Янкович со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:1 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе рассказала, как ей удалось отыграть три матчбола.
«Ничего не закончено, пока не наступил конец. У меня не получалось делать на корте всё, что я хотела. Мне потребовалось время, чтобы понять, как справиться с ситуацией и изменить ход встречи. В такие моменты важно играть с полной концентрацией и сосредоточиться на тех элементах, которые удаются сегодня», — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт WТА.