Кис: очень соскучилась по игре на высоком уровне

Американка Мэдисон Кис, переигравшая во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе колумбийку Мариану Дуке-Марино со счётом 6:1, 7:5, поделилась впечатлениями от встречи.
«Я очень соскучилась по игре на высоком уровне и очень рада, что чувствовала себя хорошо и добилась успеха. Было несколько розыгрышей, когда я сама не понимала, куда летит мяч. Конечно, уверенность и ритм не приходят сразу, но я надеюсь обрести их с игровой практикой.
Что касается матча с Осакой, то она сильно бьёт по мячу. Встреча обещает быть очень напряжённой. Я собираюсь пообщаться со своей командой и избрать правильный тактический план», — приводит слова Кис официальный сайт WТА.