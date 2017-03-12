М. Зверев: два года назад я выиграл девять матчей, чтобы сыграть в Индиан-Уэллсе

Немец, переигравший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в <португальца Жоау Соузу со счётом 6:4, 6:3, прокомментировал прогресс, которого он добился за последнее время.«Сейчас кажется безумным то, что ещё два года назад мне потребовалось выиграть девять матчей только для того, чтобы попасть в основную сетку. Тогда я начал играть за 10 дней до старта квалификации, но, несмотря на усталость, наслаждался своим пребыванием здесь. Тогда мне удалось пробиться в основу впервые с момента операции на запястье», — приводит слова Зверева-старшего официальный сайт АТР.