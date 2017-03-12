В. Уильямс: если турниры хотят давать Шараповой «уайлд кард», это их право

Американская теннисистка Винус Уильямс высказала своё мнение относительно «уайлд кард», которые предлагают различные турниры россиянке Марии Шараповой, чья дисквалификация за мельдоний истекает в конце апреля.
«Не думаю, что есть какой-то прецедент подобных действий. Я об этом особо не думала. Принято решение, что ей разрешено вернуться и продолжить карьеру. Думаю, что это справедливо. Если турниры хотят давать ей «уайлд кард», то это только их право и их решение. Я считаю, это хорошо, что она возвращается в теннис», — приводит слова Уильямс журналист Бен Роттенберг на свой странице в «Твиттере».