Джокович: в матче с дель Потро мне нужно будет отдать все силы на корте

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе над британцем Кайлом Эдмундом со счётом 6:4, 7:6 (7:5) и поделился ожиданиями от встречи с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.
«Думаю, в первом сете я играл очень хорошо. А вторая партия состояла из взлётов и падений. Но стоит отдать должное Кайлу. Он демонстрировал очень агрессивный теннис. Эдмунд выполнил немало ударов навылет в начале и середине второй партии. Не могу сказать, что я делал так уж много неправильного. Да, ошибся в некоторых ударах с форхенда. Но, помимо этого, я провёл матч уверенно. Это был качественный теннис и хорошая проверка для меня. Я остался доволен своим выступлением.
Теперь мне предстоит сыграть с дель Потро. Нужно будет отдать все силы на корте. Я не могу думать о том, что будет дальше, так как впереди меня ждёт встреча с очень сильным соперником», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.