Дель Потро: жду, что моё положение в рейтинге в этом году будет улучшаться

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро оценил своё выступление в минувшем сезоне и рассказал о задачах на нынешний год. В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе 35-я ракетка мира сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
«Прошедший год получился прекрасным для меня. Я играл даже лучше, чем рассчитывал, после всех моих травм. Я жду того, что моё положение в рейтинге будет улучшаться в этом году и я буду приближаться к ребятам из топ-группы. Если буду здоров и продолжу показывать теннис такого же уровня, как в прошлом году, то буду близок к цели», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.