Федерер: проблемы с коленом остались в прошлом, и это здорово

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы над французом Стефаном Робером в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 6:1.
«Я очень доволен. Проблемы с коленом остались в прошлом, и это здорово. Мне уже не нужно думать или говорить об этом. Матч сложился прекрасно для меня. Я очень доволен его ходом и тем, что пробился в третий круг. Следующая игра будет другой, и мне вновь нужно будет адаптироваться.
Я восхищаюсь ребятами, которые совершают прорыв на поздних этапах карьеры и не теряют любви к игре. Очень приятно видеть, что Робер добивается успеха и наконец играет с топ-соперниками на больших аренах. Это мотивирует других игроков продолжать работать. Внезапно возраст становится лишь числом», — цитирует Федерера официальный сайт тура.