Фритц: в матче с Чиличем я действовал на приёме лучше, чем обычно

Американец Тейлор Фритц поделился эмоциями после первой в карьере победы над теннисистом из топ-10. Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе он одолел хорвата Марина Чилича со счётом 4:6, 7:5, 6:4.
«Это просто удивительно. Все эти впечатления от атмосферы на трибунах, от моего возвращения в матче — я не могу описать это словами. Думаю, сегодня самым важным был приём. Я лучше действовал на приёме, чем обычно. Не думаю, что это сильнейшая часть моей игры, но сегодня мне удавалось противостоять сопернику с одной из лучших подач в туре. Я доволен тем, что продолжал бороться и действовал уверенно», — цитирует Фритца официальный сайт тура.