Надаль: в этом сезоне я ещё не провёл ни одной по-настоящему слабой игры

Пятый сеяный испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе над аргентинцем Гидо Пельей со счётом 6:3, 6:2.
«Я провёл матч уверенно. Не старался делать нечто удивительное на старте турнира. Пытался играть стабильно, искал свой ритм, и, думаю, у меня всё получилось. В ряде моментов я играл хорошо, в некоторых — похуже. Самое важное — мне удалось победить в двух сетах. От многих моментов у меня остались отличные ощущения. Я лучше адаптируюсь к сухой, жаркой погоде, чем к влажной. Игрокам легче противостоять таким условиям, чем повышенной влажности. Но правда в том, что сегодня было очень жарко и солнечно. Контролировать мяч было нелегко. Его полёт было сложно предсказать.
В этом сезоне я ещё не провёл ни одной по-настоящему слабой игры. У меня были отличные матчи в Мельбурне, Акапулько, Брисбене. Посмотрим, что мне удастся показать здесь. Я доволен тем, как начал сезон. В Индиан-Уэллсе у меня есть ещё одна возможность. Знаю, что сетка очень сложная, но посмотрим, как всё сложится», — цитирует Надаля официальный сайт тура.