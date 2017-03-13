WTA выпустила разъяснения по допуску Шараповой к соревнованиям

Официальный сайт WTA опубликовал разъяснения по поводу допуска к соревнованиям и предоставления «уайлд кард» россиянке Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира получила «уайлд кард» на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме, что вызвало недовольство ряда игроков.
«Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сможет выступать на турнирах WTA после 15-месячной дисквалификации в среду, 26 апреля. Как бывшая чемпионка турниров «Большого шлема» и Итогового турнира WTA, Шарапова может просить и получать неограниченное количество «уайлд кард», включая приглашение на турнир в Штутгарте, где россиянка вернётся в тур.
В соответствии с правилами WTA и Теннисной антидопинговой программы Шарапова может участвовать в турнире на неделе, когда закончится её дисквалификация, учитывая, что её первый матч запланирован на день, когда она может вернуться к соревнованиям, или на следующие дни.
Матчи первого круга турнира в Штутгарте обычно проходят на протяжении трёх дней, таким образом, бывшая первая ракетка мира может принять предложенную ей «уайлд кард» и сыграть в среду, 26 апреля», — говорится в сообщении.