Мугуруса: опыт помог мне сохранить спокойствие и продолжать бороться

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу над американкой Кейлой Дей в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 7:5, 6:2.
«Думаю, Кайла демонстрирует отличный теннис. Она очень молода, у неё прекрасное будущее. Она немного напоминает мне меня, когда я была сверхмотирована и играла здорово. Я не очень хорошо начала матч, удары не получались. Но опыт помог мне сохранить спокойствие и продолжать бороться. Никакого секрета нет.
Подобные матчи помогают обрести уверенность. Я очень рада победе, потому что после первого сета не знала, что будет дальше», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.