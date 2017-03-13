Гарсия: нужно будет оказывать на Кузнецову как можно большее давление

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе над британкой Йоханной Контой со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Светланой Кузнецовой.
«Может, дело в причёске. Иногда мелкие детали имеют огромное значение на корте. Я постаралась забыть обо всём, что случилось за пределами корта, и сосредоточилась на себе, на том, в чём я могу прибавить. Я ощущаю больше энергии на корте. Рада, что такой настрой вернулся.
В прошлый раз мы встречались с Контой в Китае. Тогда она играла просто невероятно. Я знала, что должна провести хороший матч и использовать свои возможности. Во втором сете мне это удалось, когда я сделала брейк. На тай-брейке я действовала агрессивнее и стабильнее.
В матче с Кузнецовой розыгрыши будут длиннее, это точно. Это прекрасная, опытная теннисистка. Ей очень нравятся местные условия с высоким отскоком. Мне нужно будет оказывать на соперницу как можно большее давления и не позволять ей диктовать условия ударами с форхенда. Из этого матча можно извлечь много уроков, так как Кузнецова очень сильна тактически. Я постараюсь играть агрессивнее», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.