Цибулкова: до счёта 6:2, 5:3 Плишкова подавала как зверь

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова поделилась эмоциями после победы в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе над чешкой Кристиной Плишковой со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).
«Я уже и забыла, что смогла отыграть матчбол. Ключевое значение имело то, что я боролась за каждый мяч. Противостоять Кристине было непросто. Она играла прекрасно, здорово подавала. В начале матча я не могла найти свой ритм, но постепенно вошла в игру и сказала себе, что нужно проявлять активность в каждом розыгрыше, чтобы изменить ход встречи. Так и получилось. Я очень рада, что смогла вырвать победу.
Кристина играла здорово, терять ей было нечего. Я ожидала, что она будет действовать именно так. Она выполняла плоские удары, а её подача стала главным преимуществом. До счёта 6:2, 5:3 она подавала как зверь», — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.