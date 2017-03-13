Кирьос: опыт выступления в парном разряде помогает мне в одиночном

Австралиец Ник Кирьос поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе над аргентинцем Орасио Себальосом со счётом 6:3, 6:4.
«Думаю, ключевую роль играла подача. Важно было как можно больше попадать первым мячом и играть агрессивно. Я подавал неплохо до этого и сегодня действовал на таком же уровне, что очень хорошо. Я стараюсь больше играть в парном разряде, и, думаю, мне это уже помогает в ударах с лёта и перемещениях. Я пытаюсь применять полученный опыт в одиночном разряде», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.