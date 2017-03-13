Председатель попечительского совета Федерации тенниса России Владимир Дмитриев претендует на пост президента Европейской ассоциации тенниса, сообщает официальный сайт ФТР. Выборы состоятся в рамках генеральной ассамблеи Tennis Europe, которая пройдёт в Сочи 23-25 марта.
После девяти лет работы пост президента Tennis Europe покидает Жак Дюпре.
Кандидатами на пост главы ассоциации также являются Горан Джокович (Сербия), Луизанна Фод (Италия), Предраг Стойчевич (Хорватия) и Матти Виртанен (Финляндия).