Веснина: по ходу матча с Бабош пыталась остудить себя

Россиянка Елена Веснина после победы в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе над венгеркой Тимей Бабош со счётом 6:4, 1:6, 6:4 призналась, что плохо чувствовала себя во время матча.
«Я не чувствовала себя хорошо. Пришлось позвать врача. Может быть, я выпила недостаточно жидкости до старта матча. Я рада, что смогла выиграть. По ходу матча пыталась остудить себя. В какой-то момент мне просто хотелось убежать куда-нибудь внутрь, где есть кондиционер и прохладно», — сказала Веснина в интервью на корте.