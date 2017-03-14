Нисиока вырвал победу у Бердыха в Индиан-Уэллсе, уступая — 1:6, 2:5

Чех(13) не смог пробиться в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче третьего раунда он уступил японцу(LL) — 6:1, 6:7 (5:7), 4:6. Во втором сете Бердых вёл со счётом 5:2 с двумя брейками, но не удержал это преимущество. Подавая на матч во второй раз (при счёте 5:4), чех имел матчбол, который также не реализовал.Поединок продолжался 2 часа 21 минуту. На счету Бердыха 8 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Нисиока подал навылет 5 раз, совершил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейковых шанса из 9. Следующим соперником японца будет победитель пары Станислас Вавринка (Швейцария, 3) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 28).