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Кис победила Осаку на пути в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
14 марта 2017, вторник. 06:34.
Теннис
Американская теннисистка
Мэдисон Кис
в третьем раунде домашнего турнира в
Индиан-Уэллсе
выиграла у японки
Наоми Осаки
со счётом 6:1, 6:4.
Следующая соперница Кис определится в противостоянии чешки Катержины Синяковой и Каролин Возняцки из Дании.
Индиан-Уэллс 2017 . 3-й круг
14 марта 2017 года, вторник. 05:10 МСК
Мэдисон
Кис
Наоми
Осака
6:1
6:4
Источник:
«Чемпионат»
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Мэдисон Кис
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Новости. Теннис
14 марта 2017, вторник
06:34
Кис победила Осаку на пути в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
05:15
А. Радваньска уступила Пэн Шуай в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
04:15
Вавринка переиграл Кольшрайбера в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
03:48
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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