Джокович и Троицки одолели лидеров посева на турнире в Индиан-Уэллсе в паре

Сербы Новак Джокович и Виктор Троицки во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде обыграли лидеров посева французов Пьера-Югра Эрбера и Николя Маю со счётом 5:7, 6:1, [11:9]. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Следующими соперниками сербов будут южноафриканец Рэйвен Клаасен и американец Раджив Рам (6), которые одолели испанца Рафаэля Надаля и австралийца Бернарда Томича — 3:6, 7:6 (7:4), [11:9].
Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс (3) победили немцев Александра и Мишу Зверевых со счётом 6:3, 6:4.
Британцы Энди Маррей и Даниэль Эванс проиграли голландцу Жану-Жюльену Роже и румыну Хоре Тецэу со счётом 4:6, 3:6.