Кербер: матч с Весниной точно будет очередным испытанием для меня

Немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над француженкой Полин Пармантье в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:5, 3:6, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Еленой Весниной.
«Здесь очень жарко. Матч прошёл в упорной борьбе. Думаю, мы обе показали высокий уровень игры. Полин с первого же мяча играла невероятно. Мы обе боролись до конца. Я так рада победе, потому что битва была равной.
У меня была непростая соперница. Она часто использует вращение, особенно с форхенда. Мне потребовалось время, чтобы к этому привыкнуть. Я играла совсем не так, как на старте турнира. Я старалась хорошо двигаться. В последние несколько месяцев я отлично тренируюсь и могу проводить на корте и три часа. Я знала, что могу бегать вечно, и просто старалась играть активно.
Матч с Весниной также будет отличным. Даже не помню, когда мы встречались в последний раз. Это было давно. Но это точно будет очередным испытанием для меня», — цитирует Кербер официальный сайт тура.