Пэн Шуай: после операции на спине в 2015 году я почти завершила карьеру

Китаянка Пэн Шуай прокомментировала победу над представительницей Польши Агнешкой Радваньской в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Винус Уильямс.
«Агнешка — очень хорошая теннисистка. Мы встречались много раз. Иногда я побеждала, иногда проигрывала. Сегодня я очень рада победе. Очень рада, что смогла вернуться в тур и вновь выступить здесь. После операции на спине в 2015 году я почти завершила карьеру. Однако я потратила много времени и сил, чтобы быть здесь.
Я помню наш последний матч с Винус в Пекине. Я вернулась в тур после травмы спины и обыграла её в Китае. Винус — удивительная теннисистка. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис в следующем круге», — цитирует Пэн Шуай официальный сайт тура.