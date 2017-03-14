В. Уильямс: когда осознаю, что мой прогресс остановился, тогда и надо будет уйти

Американка Винус Уильямс прокомментировала свою победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе над чешкой Люси Шафаржовой со счётом 6:4, 6:2.
«Я очень хочу успешно выступить на этом турнире. Я родом из Калифорнии и очень люблю выступать на харде. Это возможность для меня блеснуть дома, и я хочу её использовать. Покрытие местных кортов непростое, мяч словно останавливается. Много раз бывает так, что ты не выполняешь удар, когда думаешь, что уже бьёшь по мячу. Нужно привыкнуть к таким условиям. Не знаю, есть ли достаточно времени для этого, поэтому приходится просто смириться. Корт интересный. Мне удавалось выигрывать по несколько розыгрышей подряд и не допускать много ошибок, это оказывало давление на соперницу.
Я могу выполнять отличные удары и чувствую, что становлюсь сильнее. Пока я прибавляю, я хочу быть здесь. Когда мой прогресс остановится и я это осознаю, тогда и нужно будет уходить.
Сегодня у меня хорошо работали удары с форхенда, бэкхенда, а также подача и приём. Я очень уважаю Люси, противостоять левше всегда непросто, потому что мячи летят с разных направлений. Ощущается дисбаланс. Но я была очень сосредоточена для игры в таких условиях.
Могу ли я выиграть турнир? Это будет нелегко. Но я бы хотела постараться сделать это. Что мне ещё остаётся? Сетка непростая. Мне противостояли соперницы, которые знают, как играть в теннис. Не стоит обращать внимание на рейтинг. Я рада, что прошла дальше», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.