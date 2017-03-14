Осака: я очень расстроена, так как в матче с Кис сыграла ужасно

Японка Наоми Осака поделилась впечатлениями после поражения от американки Мэдисон Кис в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 1:6, 4:6.
«Я плохо себя чувствовала на корте. Я очень хотела провести хороший матч. Не думаю, что многие верили в мою победу. Я хотела показать отличную игру и очень расстроена сейчас, так как сыграла ужасно. Мэдисон меня ошеломила своей игрой. Она вынудила меня изменить собственную игру. Думаю, я очень сильно в себе сомневалась», — цитирует Осаку официальный сайт тура.