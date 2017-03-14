Возняцки: приятно, что мне удалось так быстро победить в столь жаркую погоду

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями после победы в матче третьего раунда турнира в Индиан-Уэллсе над чешкой Катержиной Синяковой со счётом 6:3, 6:1 и оценила свою следующую соперницу — американку Мэдисон Кис.
«Я осталась довольна своей игрой. Приятно, что мне удалось так быстро победить в столь жаркую погоду. Завтра мне предстоит сложный матч. Мэдисон Кис сейчас играет отлично. Рада, что у меня будет возможность провести ещё одну игру», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.