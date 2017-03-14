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Вавринка: я знаю, как играет Нисиока. Это будет интересный матч

14 марта 2017, вторник. 12:44. Теннис
Швейцарец Станислас Вавринка прокомментировал свою победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе над немцем Филиппом Кольшрайбером со счётом 7:5, 6:3 и поделился ожиданиями от встречи с японцем Йосихито Нисиокой.

«Это был очень хороший матч. Я доволен. Я отлично подавал. Думаю, я двигаюсь всё лучше и лучше. Пока всё довольно позитивно.

Что касается матча с Нисиокой, то я знаю, как он играет: больше на задней линии, используя свою мощь. Это будет интересный матч. Я никогда не тренировался с ним, так что мы впервые встретимся на корте», — цитирует Вавринку официальный сайт тура.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Станислас Вавринка Филипп Кольшрайбер
Новости. Теннис
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