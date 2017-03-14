Тим: в матче со Зверевым я сыграл на приёме лучше, чем рассчитывал

Австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе над немцем Мишей Зверевым со счётом 6:1, 6:4.
«Миша — непростой соперник. Противостоять ему нелегко. Нельзя быть готовым ко всему, но сегодня мне удалось хорошо начать матч. В целом я хорошо играл на приёме. Даже лучше, чем рассчитывал. В матчах с ним очень важны первые два удара в розыгрышах, так как он хорошо закрывает пространство у сетки. Нужно точно направлять мяч и действовать быстро. Сегодня мне это удалось. С первого до последнего розыгрыша я играл здорово», — цитирует Тима официальный сайт тура.