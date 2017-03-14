Нисиока: при счёте 2:5 я просто старался найти способ спасти матч

Японец Йосихито Нисиока прокомментировал свою победу над чехом Томашем Бердыхом в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. По ходу встречи он уступал со счётом 1:6, 2:5.
«При счёте 2:5 во втором сете я просто старался найти способ спасти матч, а затем Томаш сам предоставил мне несколько шансов. После этого я просто боролся за каждое очко. Я чувствовал, что почти не могу двигаться, но всё равно сохранял концентрацию и сражался», — цитирует Нисиоку официальный сайт тура.