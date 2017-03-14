Эдмунд стал объектом нападок в «Фейсбуке» после поражения от Джоковича

Британец Кайл Эдмунд, проигравший во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:7 (5:7), сообщил, что после проигрыша получил ряд нелицеприятных сообщений в «Фейсбуке».
В частности, один из пользователей написал, что Эдмунда нужно убить, разрезать на части и отдать на корм свиньям. Другой обвинил британца в том, что он «боится обыгрывать величайших»: «Ты навсегда останешься тупым игроком уровня челленджеров, который никогда ничего не выиграет».
«Кайл становится объектом нападок каждый раз, когда проигрывает, а иногда и после побед», — сказал отец теннисиста Стивен в интервью Mirror.