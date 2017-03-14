Т. Надаль: я никогда не говорил, что больше не буду ездить на турниры с Рафой

, дядя и тренер, заявил, что его слова о прекращении сотрудничества с Рафаэлем в 2018 году неправильно интерпретировали.«Я никогда не говорил, что прекращу ездить с Рафой по турнирам. Я сам ещё не знаю, как будет дальше. Меня просто спросили о моей академии в Манакоре, и я сказал, что хочу больше внимания уделять этому проекту. Затем меня спросили, означает ли это, что я больше не буду сопровождать Рафу на турнирах. Я не ответил, а журналист написал то, что написал.Да, у Рафы есть команда, которая ездит с ним. Мне нравится развивать таланты молодых игроков, ведь тренировать лучших может каждый. Я люблю больше всего на свете проводить время в академии, но если Рафа попросит меня присутствовать на каких-либо турнирах, то я, конечно, соглашусь», — приводит слова Тони Надаля La Vanguardia.