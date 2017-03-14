Директор турнира в Штутгарте: Шарапова ошиблась, призналась и отбыла наказание

Директор турнира WTA в Штутгартезаявил, что считает необоснованными нападки в адрес пятикратной победительницы соревнований серии «Большого шлема» россиянки, получившей «уайлд-кард» в основную сетку его турнира. Напомним, что дисквалификация Шараповой за употребление мельдония истекает 26 апреля и в этот же день она выйдет на корт в Штутгарте.«Мария совершила ошибку, призналась в этом и отбыла наказание. Шарапова — одна из самых известных теннисисток в мире. Она сделает наш турнир ещё более популярным», — приводит слова Гюнтхарда Sport1.de.