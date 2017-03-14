Викмайер грозит тюремное заключение за нарушения при строительстве дома

68-й ракетке мира бельгийкепредъявлены обвинения в нарушениях, допущенных при строительстве дома на своей вилле в Дисте. Прокуратура считает, что при возведении особняка, проходившем в период с лета 2012 по январь 2013 года, была превышена разрешённая площадь застройки и вырублены несколько деревьев, сообщает RTBF.В понедельник, 13 марта, в суде города Левен состоялись слушания, однако Викмайер не смогла присутствовать из-за подготовки к турниру в Майами. Ей грозит тюремное заключение и штраф в размере 50 тыс. евро. Решение по этому делу должно быть вынесено 10 апреля.