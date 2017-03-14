Кузнецова победила Гарсию и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Светлана Кузнецова (8) в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе победила француженку Каролин Гарсию (21) со счётом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. 31-летняя петербурженка, занимающая восьмое место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 3 гейма на своей подаче.
В четвертьфинале Кузнецова сыграет либо со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой (19), либо со словачкой Доминикой Цибулковой (5).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Гарсия — Кузнецова в Индиан-Уэллсе.