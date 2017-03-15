Азаренко: ничто не сравнится со старым добрым антидопинговым тестом

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко рассказала, что давно не сдавала тестов на допинг.
«Ничто не сравнится со старым добрым антидопинговым тестом. Давно мне не приходилось это делать, но это часть работы», — написала Азаренко на своей странице в сети «Твиттер».
После того как один из подписчиков Виктории написал: «Хороший ход в сторону Шараповой», Азаренко ответила: «Не всё касается Марии. Я просто говорю о своём любимом виде спорта и беспокоюсь о его репутации, потому что люблю теннис».