Азаренко: ничто не сравнится со старым добрым антидопинговым тестом

Экс-первая ракетка мира белорускарассказала, что давно не сдавала тестов на допинг.«Ничто не сравнится со старым добрым антидопинговым тестом. Давно мне не приходилось это делать, но это часть работы», — написала Азаренко на своей странице в сети «Твиттер».После того как один из подписчиков Виктории написал: «Хороший ход в сторону Шараповой», Азаренко ответила: «Не всё касается Марии. Я просто говорю о своём любимом виде спорта и беспокоюсь о его репутации, потому что люблю теннис».