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Павлюченкова едва не сбила мячом птицу во время подачи
15 марта 2017, среда. 00:18.
Теннис
Россиянка
Анастасия Павлюченкова
(19) в четвёртом круге турнира в
Индиан-Уэллсе
встречается со словачкой
Доминикой Цибулковой
(5). Перед одной из подач Анастасии на корт вылетела птица, и россиянка чуть не попала в неё мячом.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Анастасия Павлюченкова
Доминика Цибулкова
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Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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