Веснина: я старалась диктовать условия на корте и быть на шаг впереди Кербер

Россиянка Елена Веснина прокомментировала свою победу в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе над немкой Анжеликой Кербер со счётом 6:3, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Винус Уильямс.
«Думаю, я провела очень хороший матч. Энджи на следующей неделе вновь станет первой ракеткой мира, я её поздравляю. Она удивительная теннисистка, которая провела потрясающий сезон. Она настоящий боец.
Я отлично себя чувствовала на корте с начала матча. Я хорошо чувствовала свои удары и подачу. Анжелика достаёт множество мячей, она одна из лучших теннисисток тура по игре в обороне. Я знала, что этот сезон складывается для неё не лучшим образом, но топ-теннисистки так просто победы никогда не отдают. Мне нужно было самой одержать победу. Я старалась играть агрессивно и вынуждать её много двигаться по корту. Сегодня у меня всё сработало.
В матче было несколько важных геймов на моей подаче, которые я не должна была проиграть, так как Кербер могла перестроиться и перехватить контроль. Я старалась диктовать условия на корте и быть на шаг впереди. Было нелегко. У меня случилась пара сложных моментов.
В концовке я немного нервничала, но мой отец вышел на корт и сказал несколько простых вещей. Он напомнил, что мне нужно придерживаться своего плана на игру. В ключевые моменты я хорошо подавала первым мячом. Также помогла моя игра у сетки. Это позволило оказывать давление на соперницу.
Я очень уважаю Винус и Серену. Это две великие чемпионки. Надеюсь, матч получится отличным. Для меня большая честь сыграть с ней. У нас уже были отличные сражения в прошлом. Бывало, что побеждала она, бывало, что я. Теперь это другая история. Это Индиан-Уэллс, и мне здесь нравится», — цитирует Веснину официальный сайт тура.