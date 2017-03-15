Павлюченкова: ключевое значение в матче с Цибулковой имела моя агрессивная игра

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу в матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе над словачкой Доминикой Цибулковой со счётом 6:4, 3:6, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой.
«Мне нравится брать реванши. Ощущения прекрасные, особенно учитывая, что совсем недавно мы встречались в Дохе и также провели трёхсетовый матч. Тогда я была очень расстроена, хотя показала хороший уровень игры с первого и до последнего розыгрыша. В том матче я не использовала свои шансы. Рада, что сегодня мне удалось победить.
Ключевое значение имела моя агрессивная игра. Но в то же время я старалась найти баланс между агрессивными действия и тем, чтобы не давать сопернице лёгких ударов. Она прекрасный боец и никогда не сдаётся. Я знаю, что когда она уступает в счёте, то начинает активнее выполнять свои удары.
Я хорошо знаю Светлану. Думаю, местные условия ей отлично подходят. В её игре есть нотки испанского тенниса, что на этих кортах даёт результат. Но я хорошо себя чувствую сейчас. Посмотрим», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.