Мугуруса: я хорошо начала матч, но понимала, что Элина может изменить ситуацию

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после победы над украинкой Элиной Свитолиной в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:0 и оценила свою следующую соперницу — чешку Каролину Плишкову.
«Это был очень тяжёлый матч. Он стал настоящей проверкой для меня, так как Элина выиграла около 15 игр подряд и вошла в топ-10. Я понимала, что мне будет нелегко из-за стиля игры Свитолиной. Я довольна тем, как сыграла сегодня.
Я чувствовала, что нужно контролировать ход встречи, но во втором сете не получилось. Соперница играла отлично. Я хорошо начала матч, но понимала, что Элина может изменить ситуацию. Я знала, что на корте будет настоящая битва. Я спокойно восприняла её отыгрыш и продолжала сражаться до конца. На тай-брейке разница была всего в два очка.
Думаю, я могу действовать по-разному. Я понимала, что сегодня мне противостоит теннисистка из топ-10 и победа не гарантирована. Я старалась играть в свой теннис.
Что касается матча с Плишковой, то она выступает очень стабильно. Она действует агрессивно, прекрасно подаёт. Я вновь постараюсь сыграть в своей манере и буду сохранять концентрацию. Знаю, что будет нелегко, но отдам все силы на корте», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.