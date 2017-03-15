Свитолина: я провела несколько невероятных поединков и буду двигаться дальше

Украинка Элина Свитолина рассказала о трудностях, которые испытывала по ходу матча с испанкой Гарбинье Мугурусой в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Уроженка Одессы проиграла со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 0:6.
«Сегодня мне было нелегко в психологическом плане. Проснувшись утром, я ощущала усталость. Мне пришлось бороться с этим. В матче были взлёты и падения, и мне нужно было через это пройти. Я чувствовала, что делала правильные вещи, и шансы у меня были.
По итогам этого матча можно найти немало позитивных моментов. Я могу гордиться тем, как боролась в матчах подобных этому. Я провела несколько невероятных поединков и буду двигаться дальше», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.