Федерер: если буду хорошо двигаться, то у меня будет шанс на победу над Рафой

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от матча с испанцем Рафаэлем Надалем в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
«Именно поэтому я приехал сюда — чтобы сыграть с парнями вроде Рафы. Теперь наша встреча случится. Я очень рад. Я рассматриваю выступление на старте сезона как возможность заложить основу на весь год. Вне зависимости от того, как мы сыграли в Австралии, я просто постараюсь вновь действовать свободно. Это очень важно.
Рад, что моя энергия вернулась, так как в Дубае я ощущал усталость. Если завтра я буду двигаться хорошо, то у меня будет шанс на победу», — цитирует Федерера официальный сайт тура.