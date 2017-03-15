Агент: если бы не отстранение, Шарапова, вероятно, завершила бы карьеру в 2017-м

Агент россиянки Марии Шараповой Макс Айзенбад сообщил, что, если бы не дисквалификация за употребление мельдония, бывшая первая ракетка мира могла завершить карьеру в 2017 году. Мария была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года.
«Если бы не отстранение, этот год, вероятно, был бы для неё последним в карьере. Сейчас я считаю, что она будет играть до Олимпиады в Токио, если здоровье позволит.
«Уайлд-кард» для Марии? Каждый турнир обращался ко мне по этому поводу, абсолютно каждый», — цитирует Айзенбада CNN.