На модернизацию теннисного комплекса в Цинциннати выделено $ 5 млн

Организаторы турниров АТР и WТА в Цинциннати выделили $ 5 млн на модернизацию теннисного комплекса. Рядом с 17-м кортом начались работы по возведению тренировочного корта с шатром для игроком и местами для зрителей. Кроме того, ещё два корта будут оборудованы системой освещения, сообщает Tennis World.Также будет увеличено количество мест на парковке и укреплены асфальтированные площадки вокруг комплекса. Таким образом организаторы надеются значительно увеличить посещаемость соревнований, которая в прошлом году составила 187 106 человек.