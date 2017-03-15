Скончался двукратный полуфиналист «Ролан Гаррос» аргентинец Мореа

Победитель «Ролан Гаррос-1950» в миксте, двукратный полуфиналист Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде аргентинецушёл из жизни в Буэнос-Айресе в возрасте 92 лет, сообщает We love tennis.После завершения карьеры он был капитаном сборной Аргентины в Кубке Дэвиса, президентом Федерации тенниса Аргентины, а также долгие годы работал в Международной федерации тенниса на различных должностях, включая пост вице-президента организации. Мореа является членом Зала теннисной славы.