Карреньо-Буста победил Лайовича в 4-м круге «Мастерса-1000» в Индиан-Уэллсе

Испанец(21) в четвёртом круге турнира серии «Мастерс-1000» ввзял верх над сербом(Q). Поединок продолжался 1 час 29 минут и завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу 25-летнего уроженца Хихона, занимающего 23-е место в рейтинге АТР. Пабло исполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 7 и проиграл 1 гейм на своей подаче.В четвертьфинале соперником Карреньо-Бусты станет либо бельгиец Давид Гоффен (11), либо уругваец Пабло Куэвас (27).